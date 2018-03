Temporal provoca queda de 48 árvores em Sorocaba

SOROCABA - Um temporal destelhou casas e causou a queda de 48 árvores, além de postes, muros, na madrugada desta quinta-feira, 20, em Sorocaba. Em vários pontos, os troncos tombaram sobre a fiação elétrica e atingiram ruas e avenidas. No Jardim Nova Esperança, oito casas foram inundadas e seis ficaram destelhadas. Os moradores se abrigaram em casas de vizinhos.

Um barranco deslizou, mas ninguém ficou ferido. Na Av. Luiz Mendes de Almeida, acesso à rodovia Raposo Tavares, um poste e duas árvores caíram causando a interdição das pistas. No bairro Central Parque, todas as árvores da rua Mário Soaves e pelo menos cinco postes da rua Bruno Ferro tombaram com a força do vento. Prefeitura, Corpo de Bombeiros e a concessionária de energia elétrica montaram uma força-tarefa para desobstruir ruas e reparar as redes de energia. A situação só se normalizou no começo da tarde. Houve alagamentos em vários pontos da cidade, após a chuva de 29 milímetros, acompanhada de ventos fortes, segundo o serviço de meteorologia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leptospirose. Desde o dia 1º de janeiro, foram notificados seis casos suspeitos de leptospirose, em Sorocaba. A cidade vem sofrendo alagamentos e inundações desde o início de dezembro. As pessoas apresentaram sintomas compatíveis com a doença, mas ainda aguardam o resultado dos exames, que devem ficar prontos a partir da próxima semana. Em 2010, foram confirmados 13 casos da doença na cidade.