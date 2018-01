Temporal provoca pontos de alagamento em São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou, por cerca de duas horas, estado de atenção na zona norte da capital paulista e na Marginal do Tietê por conta da chuva que caia sobre a região na noite desta segunda-feira, 2. O temporal foi causado devido a áreas de instabilidade em função das altas temperaturas nesta tarde. Por causa da precipitação, foram registrados seis pontos de alagamento na cidade. Os alagamentos, todos transitáveis, eram registrados na Marginal do Tietê, sob a ponte da Freguesia do Ó, no sentido Castelo Branco; na pista local da Marginal Tietê, próximo à Rua João Tibiriçá, no sentido Ayrton Senna; na Praça Paschoal Martins, na região da Avenida Marquês de São Vicente; na Avenida Antônio Munhoz Bonilha, na altura da Avenida Nossa Senhora do Ó; na Rua Ricardo Cavatton, junto à Rua Hugo Dantola; e na pista expressa da Marginal do Pinheiros, junto a Ponte Roberto Rossi Zuccolo. Apesar disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego não registrava lentidões em São Paulo. As áreas de instabilidade perderam intensidade e provocavam chuvas de fracas a moderadas nas regiões norte, oeste, centro e no extremo sul da capital. Em outros locais, chovia leve em pontos isolados.