Temporal provoca caos em municípios da Baixada Santista

SANTOS - Ruas alagadas, acessos às principais estradas interrompidos e muito caos na região. Este foi o resultado das chuvas que atingiram a Baixada Santista no início da noite desta quinta-feira, 22, e prosseguiram pela madrugada. De acordo com a Base Aérea de Santos, foram 133,6 milímetros de chuva, volume correspondente a 20 dias de precipitações. As chuvas foram contínuas, das 19h desta quinta-feira até as 5h desta sexta-feira, 23.

A queda de barreiras na altura do km 44 da Rodovia Anchieta obrigou a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a interditar a estrada no decorrer da madrugada, autorizando a liberação depois das 8h desta sexta-feira. Também foram registrados problemas na chegada a São Vicente, pela Rodovia dos Imigrantes, em razão dos alagamentos, e também na Padre Manoel da Nóbrega, ambas liberadas nesta manhã.

Por causa do temporal, que castigou as cidades de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, a Defesa Civil santista decretou estado de atenção nos morros, uma vez que houve estragos nos Morros do José Menino e Santa Terezinha, mas sem o registro de vítimas.

Em Cubatão, o Rio Pilões transbordou e a população do local teve que sair às pressas de suas casas, abrigando-se em uma igreja. A prefeitura do município mandou 200 colchões para que os desabrigados pudessem dormir.

Já em São Vicente, até o Hospital Municipal, localizado no centro da cidade, sofreu alagamento, enquanto muitos bairros sofriam com as enchentes.

O quadro na manhã desta sexta-feira era de desolação em muitas cidades. Na Rua Visconde de Faria, no bairro Campo Grande, em Santos, a garagem no subsolo de um prédio foi inundada e, apesar dos esforços dos moradores em retirar rapidamente seus veículos, 20 carros foram danificados.