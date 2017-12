Temporal para trens e dificulta volta de paulistanos para casa

SÃO PAULO - A chuva forte que caiu na tarde desta quarta-feira, 25, em São Paulo bloqueia a linha 7 - Rubi da CPTM por quase três horas. A circulação dos trens está interrompida entre as estações Luz e Pirituba e complica a volta para casa de milhares de moradores da região metropolitana.

A empregada doméstica Josefa Carlata da Silva saiu do trabalho, na região da Pompeia, às 16h. Desde as 17h espera pelo trem para voltar para casa, em Fernando Morato. "Já peguei chuva, estou toda molhada, cansada e agora tenho que ficar horas em pé esperando", reclamou.

A estação da CPTM está superlotada. Filas se formaram antes da catraca e houve confusão entre os passageiros. "A gente não tem informações sobre qual é alternativa pra chegar em casa. Estamos há horas aqui e a CPTM só informa sobre os bloqueios", criticou Luciano das Graças, moradora de Caieiras.

Segundo informações dos funcionários da CPTM, a operação Paese até Pirituba já foi solicitada, mas ainda há demora para viabilizar os ônibus. "Não vou ficar esperando até tarde. Vou pegar o reembolso e tentar a sorte com algum ônibus até Pirituba", disse Caetano Antares, advogado e morador de Jundiaí.

A linha 8-Diamante, em direção a Itapevi, opera normalmente. Na Linha-3 Vermelha do Metrô, os trens operavam com velocidade reduzida. Para entrar nos carros, os passageiros demoram, no mínimo, meia hora.S