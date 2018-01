Temporal mata um e causa transtornos na BA A forte chuva que cai desde a noite de terça-feira na Bahia causou uma morte em Feira de Santana, segunda maior cidade do Estado, a 110 km de Salvador. Raimundo de Jesus Ramos, de 39 anos, caiu em um córrego no Conjunto Feira X, na periferia da cidade, ontem, e foi arrastado pela forte correnteza. Seu corpo foi encontrado por bombeiros no fim da tarde.