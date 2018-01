Temporal derruba árvores e causa alagamentos em SP

SÃO PAULO - Depois de dias secos, a chuva finalmente caiu na cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 22. O temporal registrado em algumas áreas da capital provocou pontos de alagamentos e queda de árvores. O Corpo de Bombeiros atendeu 12 ocorrências de pessoas ilhadas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a zona oeste, as prefeitura regionais de Freguesia do Ó, Pirituba e Casa Verde, na zona norte, e as Marginais do Pinheiros e do Tietê entraram em estado de atenção para alagamentos às 16h25.

Às 17h15, as regiões sudeste e leste de São Paulo também entraram em estado de atenção. Cinco pontos de enchentes eram registrados na cidade por volta das 17h30 - todos eles intransitáveis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Lapa, por sua vez, foram registrados alagamentos na Avenida Ermano Marchetti, na Rua Jeroaquara e no Viaduto Antártica. Na Sé, a Praça 14 Bis foi tomada pela água.

Segundo o Corpo de Bombeiros, já foram registradas 16 ocorrências na cidade envolvendo queda de árvores ou risco de queda. A corporação ainda foi acionada para atender 12 casos de pessoas ilhadas.

O temporal é causado pela combinação do forte calor e a entrada de uma brisa marítima. Os bairros mais afetados nesta tarde foram Perdizes, Pinheiros, Barra Funda e Lapa, na zona oeste, a Freguesia do Ó, na zona norte.

A previsão é de que a área de instabilidade se desloque para o município de Osasco, na Grande São Paulo.