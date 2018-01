Temporal fecha Aeroporto de Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado das 15h39 às 16h24, por causa da forte chuva que atingia a região na tarde deste domingo, 21. Veja também: 44,7% dos vôos da Gol estão atrasados devido à nova pane Falha da Gol agrava atrasos nos aeroportos brasileiros De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), às 17 horas, o terminal operava com o auxílio de instrumentos. Mesmo com o fechamento do aeroporto, até as 17 horas, apenas 17 dos 117 vôos previstos em Congonhas, atrasaram (14,5%) e 18 foram cancelados (15,4%).