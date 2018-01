Temporal faz mar invadir calçadão e causa estragos no litoral

A ventania de 84 km/h que antecedeu e acompanhou as chuvas que caíram na manhã desta terça-feira, 8, causaram estragos em toda a Baixada Santista. Houve queda de árvores em Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, atrapalhando o trânsito. Com a ressaca, o mar chegou até o calçadão da orla de Santos e também na Praia do Gonzaguinha, em São Vicente. Na Praia Grande, a ressaca atingiu o Canto do Forte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maior parte das ocorrências foi para a retirada de árvores caídas e a tempestade não deixou feridos. Em São Vicente, dois barracos desabaram parcialmente no Sambaiatuba e no Dique das Caixetas e duas casas ficaram destelhadas no Catiapoã e na Vila Margarida. Equipes da Defesa Civil municipal providenciaram a ida dos moradores para abrigos.

A travessia de balsas da Dersa entre Santos e Guarujá ficou interditada entre às 7h e 7h30 da manhã. Uma embarcação que saiu do Guarujá antes disso demorou 45 minutos para conseguir atracar em Santos, pois teve sua rota desviada por causa da maré agitada.

Nas praias de Santos, barraqueiros e ambulantes tiveram prejuízos, com toldos e cadeiras de praia sendo destruídos e levados pelos ventos. Após o dia de sol de segunda-feira, a expectativa era de que o movimento da praia fosse grande por causa do feriado municipal desta terça, quando Santos celebra o dia de sua padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrat.

Entretanto, a chuva atrapalhou inclusive a homenagem à santa. A missa campal que seria realizada em frente à catedral foi transferida para dentro da igreja. Já procissão que levaria a imagem de Nossa Senhora de volta à capela no alto do Monte Serrat acabou sendo cancelada e a imagem deverá voltar para o local às 17 horas, mas de bondinho, sem a procissão dos fiéis pelas escadarias.

Durante a manhã, a procissão percorreu apenas às ruas do centro de Santos, entre a catedral e a prefeitura, onde o bispo Don Jacyr Francisco Braido renovou os votos da padroeira da cidade. Normalmente realizada nas escadarias da prefeitura, esse ano a bênção aconteceu no saguão do paço municipal por causa da chuva.