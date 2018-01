Temporal derruba árvores, alaga ruas e deixa SP em atenção

O temporal que atinge São Paulo na tarde desta segunda-feira, 28, colocou São Paulo em estado de atenção por cerca de uma hora - entre 15h25 e 16h20. Depois desse horário, permaneceram nessa situação as zonas oeste e sul até as 18h. Por volta das 18h35, o CGE registrava cinco pontos de alagamento na cidade, todos transitáveis (ao todo, sete chegaram a ocorrer).

Veja também:

Na cidade, 749 árvores oferecem risco

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alagamentos estavam na Avenida Dr. Arnaldo, na altura do número 355; na Praça Marrey Júnior, junto à Avenida Sumaré; na Rua Major Natanael, próximo ao retorno da via; na Rua Daniel da Anunciação, na altura do número 32; e na Praça Marechal Deodoro, junto à Rua Dr. Albuquerque Lins.

Além das chuvas, a chegada da frente fria provocou rajadas de vento, que atingiram 46 km/h no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, e a 50km/h em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o CGE, nas próximas horas a previsão é que as fortes chuvas continuem na capital, mas com pouca duração. Para a madrugada, as instabilidades irão diminuir, assim como a intensidade das chuvas.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não tinham registros de ocorrências graves referentes ao temporal. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no entanto, tinha ao menos 16 ocorrências de queda de árvores pela capital.

Bombeiros trabalham na remoção de árvore na Alameda Barros, no centro. Foto: J.F. Diório/AE

A chuva é resultado da aproximação de uma frente fria, que provocou estragos na região Sul do Brasil no domingo. Depois de um domingo de calor, as temperaturas entram em acentuado declínio. O avanço de uma massa de ar frio deixa o céu encoberto ao longo da terça-feira, com chuvas leves alternadas com períodos de melhoria e faz frio na capital paulista.

Voos

O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, ficou fechado durante quatro minutos devido ao mau tempo nesta tarde. Segundo a Aeronáutica, o aeroporto ficou fechado das 15h18 às 15h22. O órgão informou que a ação "não afetou o tráfego aéreo". Até ás 16 horas, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 154 voos programados, 16 registraram atraso e 10 foram cancelados.

(Com Priscila Trindade e Fabiana Marchezi, da Central de Notícias)

Texto ampliado às 18h38 para acréscimo de informações.