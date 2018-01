Temporal deixa casas sem luz e árvores caídas em SP

SÃO PAULO - O forte temporal que atingiu São Paulo na tarde de quarta-feira, 21, deixou estragos que ainda causam transtornos na cidade. Casas continuam sem energia elétrica e ruas ainda estão interditadas por conta da queda de árvores.

No primeiro dia do verão, São Paulo registrou máxima de 31ºC e depois as tradicionais pancadas de chuva no fim da tarde, que duraram cerca de 40 minutos, e provocaram muitos estragos.

Os bombeiros receberam 42 solicitações de atendimento por causa da queda de árvores entre a tarde e a madrugada desta quinta-feira, 22. Uma das árvores atingiu um carro na rua Haddock Lobo, no Jardim Paulista. Uma pessoa que estava no veículo teve ferimentos leves, segundo os bombeiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A AES Eletropaulo informou que 560 eletricistas trabalham na manhã desta quinta para reestabelecer a energia. A companhia informou que na rua Hamamélis, na zona leste, dois postes foram danificados pela chuva e terão que ser recolocados. Na Rua Gil Eanes, no Brooklin, na zona sul, técnicos em conjunto com os Bombeiros estão retirando a árvore que está escorada na fiação.

A forte chuva também provocou a queda de parte do forro de gesso do teto do shopping Aricanduva, na zona leste. Não houve feridos. O shopping informou que a queda ocorreu por infiltração. O local permanece aberto e operando normalmente.

No início da manhã desta quinta-feira, 34 semáforos estavam apagados ou com mal funcionamento. Segundo a AES Eletropaulo, não há registro de bairros inteiros sem energia, porque a interrupção foi provocada, em sua maioria, por queda de árvores.

Previsão. São Paulo amanheceu nesta quinta com nebulosidade e temperaturas agradáveis. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no decorrer do dia as temperaturas se elevam e podem chegar a 31ºC. No final do dia, voltam as condições para pancadas de chuva.