Temporal deixa casal ilhado em cachoeira Um casal foi resgatado na noite de anteontem de uma cachoeira na Praia de Boiçucanga, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, após ficar ilhado por causa da forte tempestade que atingiu as praias do sul do município. Eles tiveram de ser resgatados por meio de cordas por agentes da Defesa Civil. Vários bairros tiveram ruas alagadas na região. A Defesa Civil emitiu alerta para fortes temporais nas próximas 48 horas e está de prontidão para o caso de desmoronamentos de encostas em áreas de risco.