Temporal deixa BH sem luz, telefone e metrô Um forte temporal provocou caos ontem na capital mineira e cidades do entorno. Belo Horizonte enfrentou falta de luz, falha na telefonia e paralisação do funcionamento do metrô. A energia voltou aos poucos a partir do fim da tarde. Sem semáforos e com queda de árvores e placas de trânsito, o tráfego parou na maior parte da cidade. No BH Shopping, parte do teto do 4.º andar desabou, mas ninguém se feriu. No início da noite, alguns pontos da capital e de municípios como Betim e Contagem continuavam às escuras.