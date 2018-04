Temporal deixa ABC debaixo d'água

A chuva que atingiu a Grande São Paulo no início da tarde de ontem deixou parte da região do ABC debaixo d"água e provocou desabamentos e falta de energia. Segundo as Defesas Civis dos municípios mais atingidos, não houve registro de feridos ou mortos, mas os bombeiros foram chamados para resgatar pessoas ilhadas.

O ABC parou no início da tarde, a começar pela Via Anchieta, que corta cidades da região. Por mais de duas horas, a pista central, no sentido litoral, foi interditada do km 10 ao km 13 como prevenção a um eventual transbordamento do Ribeirão dos Couros, que acabou não ocorrendo. Segundo a Ecovias, o tráfego foi desviado para a pista marginal e não houve lentidão. Às 16h22, a pista principal foi liberada.

São Bernardo do Campo foi a cidade mais afetada. O Córrego Saracatan transbordou e várias vias alagaram, entre elas as Avenidas Maria Servidei Demarchi e Faria Lima, perto do Paço Municipal, e a Rua Marechal Deodoro.

Na Faria Lima, comerciantes tiveram de se virar para evitar que suas mercadorias fossem destruídas pela água. Após sofrer com as inundações, um lojista passou a pendurar os manequins da vitrine no teto. Bairros mais periféricos também foram afetados. O Jardim Petroni ficou inundado e houve desabamentos no Jardim Ipê e Terra Nova.

A tempestade também castigou Santo André, onde o Ribeirão dos Meninos e o Rio Tamanduateí transbordaram, afetando vários bairros. A Avenida dos Estados ficou inundada. No bairro Pinheirinho, um adulto e uma criança ficaram ilhados em casa e tiveram de ser resgatados pelos bombeiros. Em Diadema, uma pessoa ficou presa no carro e precisou ser socorrida.

SP em atenção. As regiões sudeste e sul de São Paulo, vizinhas do ABC, entraram em estado de atenção por volta das 13h. O Aeroporto de Congonhas fechou por pouco mais de 40 minutos. Pontos de alagamento foram registrados nas Avenidas Guarapiranga, Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Interlagos.

Em ruas e avenidas de Moema, faltou energia elétrica por mais de uma hora. Segundo a AES Eletropaulo, o motivo foi a queda de um galho sobre a fiação. Às 16h, toda a cidade já estava em estado de atenção, mas os efeitos da chuva não foram tão grandes. Dos sete pontos de alagamento registrados, só um ficou intransitável, na Rua Turiaçu.