Temporal deixa 65 mil sem luz no RS Cerca de 65 mil consumidores continuavam sem energia elétrica ontem, no Rio Grande do Sul, por causa do temporal que atingiu o Estado no domingo. Segundo as três concessionárias de energia elétrica gaúchas, não há previsão para o restabelecimento total do serviço. Somente na região de Porto Alegre, cerca de 14.500 clientes seguem sem luz, de acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica. A Defesa Civil registrou quedas de árvores e de muros em Ararica, Bagé, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí.