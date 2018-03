Temporal deixa 16,5 mil sem energia na região de Sorocaba

SOROCABA - Um temporal com rajadas de vento derrubou árvores e deixou 16,5 mil casas sem energia, no final da tarde desta quarta-feira, 19, em três cidades da região de Sorocaba. Na zona norte de Sorocaba, várias casas foram destelhadas e muitos semáforos deixaram de funcionar. De acordo com a concessionária CPFL Piratininga, 10,8 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. Na cidade, apesar da ventania, a chuva se resumiu a alguns pingos.

Em Salto, o temporal causou a queda de postes e fios e deixou 3,8 mil residências sem energia elétrica. Em São Roque, pelo menos duas mil casas estavam no escuro. Parte do comércio também foi afetada com a falta de energia. Também houve danos em Jundiaí, na região de Campinas, onde 1,7 mil unidades de consumo estavam sem energia. A empresa deslocou equipes para recompor as linhas de distribuição afetadas.