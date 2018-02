Temporal deixa 1 morto e 120 mil casas sem luz O comerciante Armindo Villalba Segóvia, de 57 anos, morreu ontem com a queda da laje de sua lanchonete, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, provocada pelo forte temporal que atingiu a região. Os ventos chegaram a 80 km/h e duas torres de transmissão de energia caíram, deixando pelo menos 120 mil casas sem luz em cinco municípios. Já em Minas Gerais, a chuva alagou ruas de Uberlândia.