Temporal de sábado matou rapaz em BH; Minas registra 17 vítimas O Corpo de Bombeiros encontrou domingo à noite o corpo de Luiz Mateus de Oliveira, de 25 anos, que morreu por causa do temporal que atingiu Belo Horizonte sábado à tarde. Com essa morte, chega a 17 o número de vítimas da chuva desde outubro. Decretaram situação de emergência no Estado 84 cidades.