Temporal de quarta ainda provoca transtornos em SP

Atualizada às 11h29.

SÃO PAULO - Na manhã seguinte à forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de São Paulo, a capital paulista ainda contabilizava os estragos provocados pelo temporal. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 1,1% dos semáforos da cidade estavam com problemas por volta das 11h desta quinta-feira, 26, mas não divulgou o número exato de sinais com defeito. A maioria deles estava em manutenção e uma pequena parte falhava por falta de energia elétrica. Também havia muitas árvores caídas, além de estragos na rede de trens. A falta de energia trazia transtornos no abastecimento de água.

Na Estação Palmeiras-Barra Funda, onde houve depredação na noite de quarta-feira, 18, ainda havia rastros de destruição nesta manhã. Os vidros das bilheterias seguiam trincados, máquinas de recarga de cartões do Bilhete Único estavam vandalizadas e uma câmera de segurança permanecia arrancada.

Até uma máquina de venda de livros ainda estava tombada no meio do mezanino da estação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diversas árvores permaneciam caídas na cidade, em bairros como Vila Prudente, na zona leste, no Ipiranga, na zona sul, e na altura do número 1.230 da Avenida Paulista, no sentido Consolação, na região central. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras ainda não tinha o balanço total de árvores caídas na cidade às 11h.

A Defesa Civil, por sua vez, informou que havia riscos de desabamentos em 14 subprefeituras da cidade, entre elas São Mateus, na zona leste, e M'Boi Mirim, na zona sul.

Energia e água. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que as estações elevatórias de água que abastecem uma parte da zona sul da capital paulista, além de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, "tiveram o funcionamento afetado em virtude da falta de energia elétrica que ocorre" desde a tarde de quarta-feira.

Por meio de nota, a empresa informou que "a interrupção no fornecimento de energia elétrica começou por volta das 16h, paralisando as estações elevatórias de água que atendem as regiões do Grajaú e Parelheiros, na zona sul da capital, e a estação de tratamento de água de Embu-Guaçu, que abastece todo o município".

A AES Eletropaulo já foi acionada, mas, segundo a Sabesp, não há prazo para o restabelecimento de energia. Já o fornecimento de água "será retomado gradativamente".

Por meio de nota, a AES Eletropaulo informou que três equipes estão trabalhando na região da Ceagesp, na zona oeste, e que a expectativa é de que os trabalhos terminem até por volta de 12h. Por sua vez, os 8 mil clientes que ficaram sem energia elétrica na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste, já tiveram a energia ligada de volta, assim como os 4 mil da Rua Tupi, na zona oeste, onde uma árvore caiu sobre a fiação após a chuva.