Temporal de 2ª-feira dificulta regularização do abastecimento de água

SANTOS - A interrupção no fornecimento de energia elétrica na noite de segunda-feira, em Cubatão, prejudicou a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA), que chega a produzir 4.200 litros de água por segundo, volume que segundo a Sabesp, seria suficiente para encher uma piscina olímpica a cada dez minutos. Com isso, o abastecimento de água da região, que vinha sendo prejudicado desde sexta-feira, com a destruição da adutora de Pilões, ainda não teve condições de se recuperar totalmente.

Técnicos da concessionária de fornecimento de água vêm se revezando para executar os reparos necessários na ETA e evitar o colapso no abastecimento. A Sabesp mantém apelo à população para que economize água, evitando lavar veículos e calçadas, sobretudo com mangueiras, para evitar desperdício, até que a situação se restabeleça.