Temporal com granizo causa danos em Sorocaba

Um temporal acompanhado de vento e granizo assustou os moradores e causou estragos nesta terça-feira, 8, em Sorocaba. A chuva forte, com trovoada, fez com que o nível do rio Sorocaba subisse rapidamente, causando inundações. As águas atingiram trechos da avenida Dom Aguirre e cobriram a praça Lions. Também houve alagamentos na avenida Carlos Reinaldo Mendes. Veículos que tentaram passar sofreram panes. A empresa municipal Urbes - Trânsito e Transportes interditou os pontos alagados.

No bairro Cidade Jardim, a chuva abriu uma cratera de quatro metros de diâmetro no ponto em que passa um córrego canalizado. Duas casas estão ameaçadas. A Defesa Civil interditou o local e monitora a cratera, pois há risco de desabamento. No Jardim Brasilândia o deslizamento de uma encosta atingiu a área urbana. Houve queda de árvores e placas de publicidade na região norte. Em Itapeva, cidade da região, a cobertura de um posto de gasolina desabou sobre alguns carros no Jardim Maringá. O muro de uma escola particular, no Jardim Paulista, caiu sobre quatro carros que estavam estacionados na rua. Ninguém se feriu.