Temporal coloca SP em estado de atenção e temperatura cai

A capital paulista entrou em estado de atenção por volta das 17h10 desta quinta-feira, 3. Depois de dias muito secos, com baixa umidade do ar, uma frente fria que chegou em São Paulo derrubou as temperaturas e provocou a mudança no tempo. Por causa do forte temporal, a cidade registrou vários pontos de alagamento, queda de árvore e semáforos apagados.

No começo da tarde a temperatura chegou aos 31ºC, mas por volta das 17 horas a temperatura girava em torno dos 20ºC. A umidade do ar, que ficou em torno dos 20% na terça e na quarta, voltou a subir e algumas estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) já registram 80% de umidade.

Por causa da mudança no tempo, algumas regiões da cidade também registram ventos fortes. Em Perdizes, há registro de queda de árvore na Rua Apinagés. Em Pinheiros, uma árvore caiu na Rua Arruda Alvim, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Com a chuva, o trânsito piorou nesta tarde. Segundo a CET, a cidade tinha 161 km de lentidão às 18h50 Neste horário, os piores pontos de lentidão estavam no Corredor Norte-Sul, que tinha 8,7 km de lentidão no sentido aeroporto, e na Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna, que tinha 7,7 km de engarrafamento na pista expressa.

Confira os pontos de alagamento:

Rua Alvarenga com a Avenida Afrânio Peixoto;

Rua do Bosque com a Rua José Gomes Falcão;

Viaduto Miguel Mofarrej, no início;

Avenida Alcantara Machado com Rua Silva Jardim

Rua Ricardo Cavatton com Avenida Ermano Marchetti;

Rua Vergueiro com Avenida Doutor Ricardo Jafet;

Avenida Sumaré com a Praça Marrey Jr.;

Rua Turiassú com Praça Marrey Jr. (intransitável);

Avenida São Miguel com Avenida Carvalho Pinto (intransitável);

Avenida Gov. Carvalho Pinto com a Avenira Taramã (intransitável);

Marginal do Pinheiros com a Rua do Sumidouro

Avenida Helder Câmara com a Rua Jiu Jiu (intransitável);

Rua Alfredo Guedes com a Avenida Cruzeiro do Sul; Avenida Cruzeiro do Sul com a Avenida Alfredo Magalhães;

Avenida Cruzeiro do Sul com a Avenida Darzan; Elevado Arthur da Costa e Silva com o viaduto General Olímpio da Silveira

Elevado Arthur da Costa e Silva com o viaduto General Olímpio da Silveira

(Com Priscila trindade, da Central de Notícias)



Atualizado às 18h54 para acréscimo de informações