Temporal causa segunda inundação do ano em São João da Boa Vista(SP)

SÃO PAULO - Cerca de 40 minutos de chuva forte foram suficientes para deixar, pelo menos, 30 casas completamente inundadas na cidade de São João da Boa Vista, região oeste paulista, na divisa com Minas Gerais.

Eram 18 horas de quinta-feira, 6, quando o temporal começou. Menos de uma hora depois, o córrego São João - que corta a cidade e recebe água de outro córrego no bairro São Salvador - já havia transbordado, alagando diversas ruas no centro. Nas ruas Prudente de Moraes e Liberdade, o nível d'água chegou a 1,60 metro.

Outros dois bairros bastante castigados pela chuva foram Santa Edwiges e São Nicolau. Apesar dos estragos, segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Quatro pessoas, entre elas uma mulher grávida e uma cadeirante, foram resgatadas do interior da própria residência.

Todo início de ano, com as chuvas de verão, os moradores da cidade sofrem com as enchentes. Neste ano já foram duas. Em muitas casas foram feitas comportas para segurar a água, mas quando o transbordamento do córrego ocorre nesta intensidade, os imóveis acabam inundados.

Obras feitas pelo governo do Estado onde o córrego São João deságua no rio Jaguari amenizaram bastante os problemas de inundação na região próxima à estação ferroviária, mas o leito do córrego no percurso até o rio Jaguari não comporta o volume de água que vem da parte mais alta da cidade.

À 1h30 desta sexta-feira, 7, a água já havia baixado quase que por completo em praticamente todas as ruas de São João da Boa Vista e chovia muito fraco na cidade.