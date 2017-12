Temporal atinge zona leste de São Paulo e provoca alagamentos

SÃO PAULO - Um forte temporal provocou estragos na zona leste de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 13. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) chegou a anunciar um alerta para alagamentos na região das 15 às 16 horas. Choveu forte principalmente nos bairros de Aricanduva, Penha, Vila Formosa, Vila Prudente, Itaquera, São Mateus, Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Itaquera, houve alagamentos próximo à Estação Corinthians-Itaquera e na Avenida Afonso de Sampaio e Souza. Pelo menos 10 semáforos ficaram desligados por causa da chuva na região da Vila Prudente e da Penha - a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não confirma os endereços.

Até as 19 horas a Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulava com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre Guaianases e Estudantes em função do alagamento nos trilhos.

Segundo o CGE, a chuva vai se concentrar em Suzano e Mogi das Cruzes até o final da tarde. À noite, o temporal se desloca para as regiões do Guarujá e de Bertioga, no litoral sul de São Paulo.