Temporal atinge São Paulo e alaga a cidade no 1º dia de verão

As chuvas que atingiram São Paulo na tarde deste domingo causaram transtornos em ruas e avenidas. Às 18 horas, a cidade registrava 17 pontos de alagamento, 7 deles intransitáveis. Trechos das marginais Tietê e Pinheiros estavam entre os piores trajetos. Veja também: Chuva provoca 17 pontos de alagamento em São Paulo MG: chuva derruba ponte e abre cratera na BR-494 RJ: com menos chuva, alagamentos não diminuem Atrasos da Gol provocam atrito com Infraero Os motoristas não conseguiam transitar na Rua Camargo, em ambos os sentidos, perto da Praça Vicente Rodrigues; na Avenida Lineu de Paula Machado, nos dois sentidos, próximo à Avenida Francisco Morato; na Avenida Presidente Tancredo Neves, em ambos os sentidos, nas proximidades da Avenida Nossa Senhora das Mercês; na Avenida Professor Abraão de Moraes, nos dois sentidos, perto da Rua Ribeiro Lacerda. Outros pontos se concentraram nos dois sentidos das pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Roberto Rossi Zuccolo; e na Avenida Cidade Jardim, sentido centro, na altura da Rua Brigadeiro Haroldo Veloso. No cruzamento da Avenida Rebouças com a Henrique Schaumann, a queda de uma arvora de 6 metros interditou a via. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) suspendeu o estado de atenção em toda a capital paulista às 18h40. Também por causa das chuvas o Aeroporto de Congonhas ficou fechado 45 minutos para pousos e decolagens, piorando os atrasos registrados nos aeroportos do país desde sábado. Anchieta-Imigrantes O temporal também provocou o transbordamento do Ribeirão dos Couros e levou a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a bloquear as pistas central norte e marginal norte, no sentido São Paulo, e central sul e marginal sul, no sentido litoral, da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10. Por volta das 17 horas, havia lentidão entre os quilômetros 13 e 16, em ambos os sentidos. Vale do Paraíba A chuva intensa que caiu sobre a região do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, alagou a cidade de Paraibuna, neste domingo. As ruas do centro da cidade foram tomadas pela água e um campo de futebol desapareceu, submerso. Durante o fim de semana a chuva que caiu sobre a região do Vale do Paraíba também provocou alagamentos em Taubaté, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga e Piquete, onde as quedas de barreira em Lagoinha. A rodovia SP 62, entre Pindamonhangaba e Taubaté, ficou interditada por causa de alagamentos no km 141. Já na SP 153, estrada de acesso à cidade de Lagoinha, a lama tomou conta da passagem, que foi interditada. O acesso está sendo realizado pelo município vizinho de Guaratinguetá. Na cidade de Taubaté quatro famílias estão em casas de parentes. (Com Fabiana Marchezi, do estadao.com.br, e Simone Menocchi, de O Estado de S. Paulo)