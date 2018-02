Temporal afeta parte da estrutura do Festival SWU no interior paulista

SÃO PAULO - A chuva que atingiu a região de Paulínia, no interior de São Paulo, na noite de sábado, 29, danificou parte da estrutura que estava sendo montada para o Festival SWU. Ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados. O SWU Music & Arts Festival confirmou no domingo, 30, que a tempestade danificou parte da estrutura do festival, como as tendas, que estavam ainda em fase de montagem. Um dos palcos principais, o Consciência, estava inteiramente montado e não sofreu alteração com os ventos e a chuva.

Segundo a Defesa Civil municipal, a cidade ainda registrou 50 quedas de árvores e falta de energia em 22 vários bairros. Os ventos de mais de 90 km/h destelharam cinco casas no município.

O SWU acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro. A organização do SWU informa que, em função dos danos, vai aumentar o efetivo que trabalha na montagem do festival e que o prazo das obras não sofrerá atrasos.