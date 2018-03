Temporais voltam a causar estragos em cidades do interior de SP

SOROCABA - Chuvas fortes com rajadas de vento voltaram a causar estragos em pelo menos três cidades do interior de São Paulo entre a noite de domingo e a tarde desta segunda-feira, 24. Em Botucatu, o temporal arrancou árvores e alagou várias ruas, na tarde desta segunda. Um carro chegou a ser arrastado pela enxurrada no acesso ao distrito de Rubião Junior e seus ocupantes foram resgatados por seguranças de uma indústria. Na Vila dos Lavradores, a força da água derrubou uma moto, mas o motociclista escapou ileso. A queda de uma árvore atingiu uma casa no bairro Lageado. Ninguém ficou ferido.

Em Mirassol, na noite de domingo, a chuva com rajadas de vento derrubou ao menos seis árvores e causou interrupção no fornecimento de energia elétrica. O 'apagão' atingiu pelo menos dez bairros e afetou o sistema de captação e distribuição de água. Nesta segunda-feira, cerca de 20 mil pessoas ainda estavam sem abastecimento. A empresa de saneamento informou que até a noite o serviço estaria normalizado.

No município de Promissão, a chuva forte inundou ruas, derrubou árvores e pelo menos três casas ficaram destelhadas. No Jardim Bela Vista, a chuva abriu uma cratera na ponte que liga o bairro à região central. Um automóvel Gol ficou preso no buraco, mas o motorista e sua filha foram resgatados pelos moradores. A via ficou parcialmente interditada.