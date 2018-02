Temporais põem 11 cidades em atenção As chuvas dos últimos três dias colocaram ontem 11 cidades da região de Campinas em estado de atenção. A Defesa Civil monitora o volume de água das chuvas e dos rios para tentar evitar enchentes e deslizamentos. Em Capivari, o nível do rio que corta a cidade dobrou no sábado. Ontem, o nível do Capivari estava em 1,5 metro - o normal são 80 centímetros. Em Indaiatuba, dez árvores caíram na madrugada de ontem por causa do vento forte. O coordenador da Defesa Civil regional, Sidnei Furtado, disse que nas cidades do Circuito das Águas e na região de Jundiaí os riscos são maiores.