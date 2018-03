Temporais de 2010 mataram 473 e afetaram 7 milhões As chuvas que atingiram o País em 2010 provocaram a morte de 473 pessoas em 11 Estados e afetaram 7,8 milhões de moradores de 1.211 municípios. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o número abrange MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, AC, AL, PE e BA. O Rio registrou mais óbitos: 316 - somente em Niterói foram 168, grande parte em consequência dos soterramentos no Morro do Bumba, em abril. São Paulo registrou 46 mortes. Ainda segundo o órgão, 101.298 pessoas ficaram desabrigadas (perderam tudo).