Temporais com fortes ventos chegam a São Paulo nesta quarta

SÃO PAULO - Áreas de instabilidade que se aproximam do sudeste do País devem provocar chuva intensa com raios e ventos de até 70 km/h no Estado de São Paulo nesta quarta-feira, 3. Uma frente fria e úmida que vem do mar causa vendavais, principalmente no litoral paulista, segundo a previsão da Climatempo.

A capital, a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba também devem ser atingidos, assim como alguns pontos do interior. Pancadas de chuva fraca começaram já no início da manhã, mas a expectativa é de que se intensifiquem no período da tarde.

A chuva será volumosa e pode provocar alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, alerta a meteorologia. A temperatura deve ficar um pouco mais amena depois dos temporais.

No Rio, a tendência é de que a instabilidade preocupe a partir da quinta-feira, 4. São esperados ventos de até 80 km/h e o acumulado de chuva pode chegar a 200 milímetros em alguns pontos do estado fluminense.