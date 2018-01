Temporais causam estragos em cidades do interior de São Paulo

SOROCABA - Chuvas fortes acompanhadas de rajadas de vento causaram estragos em cidades do interior paulista entre a noite de domingo, 29, e a manhã desta segunda-feira, 30.

+++ São Paulo pode ter trovoadas

Em Ourinhos, na madrugada desta segunda, cinco casas foram inundadas por uma onda de água barrenta quando um muro de arrimo se rompeu e liberou uma grande quantidade de lama. Em duas horas, choveu 120 milímetros na cidade, mais do que o dobro previsto para o mês. Ao menos 25 árvores caíram na área urbana. Na Vila Operária, uma casa foi danificada e outra teve o telhado arrancado pelo vento. Uma adutora se rompeu, deixando sem água o bairro Vila Matilde.

Em Bauru, a chuva inundou casas no Jardim Ouro Verde e causou a queda de um poste no Jardim Niceia. Uma árvore caiu sobre carros estacionados no Jardim São Geraldo.

Rajadas de vento de até 80 km/h causaram a queda de um paredão sobre uma casa, no Residencial Universitário, em Presidente Prudente, na manhã desta segunda. O forro, parte do telhado e as paredes do imóvel caíram, mas atingiram apenas móveis e o carro da família que estava na garagem. A feirante Maria Gildete dos Santos e seus filhos tinham acabado de sair para o trabalho e não havia ninguém no imóvel. Em toda a cidade, foram registradas 47 quedas de árvores e 12 de fiação energizada, mas ninguém ficou ferido.

Em Itararé, o temporal derrubou um muro sobre uma residência, no Parque Industrial. Os quatro moradores foram levados para um abrigo da prefeitura. Desde a sexta-feira, os temporais causaram danos em ao menos doze cidades, em todo o Estado.

Em Novo Horizonte, uma das mais afetadas, a cobertura metálica do terminal rodoviário foi arrancada pelo vento e lançada sobre as casas. Além do terminal, três imóveis estão interditados.