Temporais alagam cidades e desalojam famílias no interior paulista

SOROCABA - As chuvas que atingem o interior do Estado de São Paulo desde a tarde de segunda-feira, 9, fizeram rios e córregos transbordar e deixaram ruas e casas alagadas em ao menos oito cidades. Dezenas de famílias ficaram desalojadas, e alguns imóveis foram interditados pela Defesa Civil.

Em Nova Campina, um temporal alagou pelo menos 30 casas na região central, na madrugada desta terça-feira, 10. Moradores deixaram os imóveis com água na altura do joelho embaixo de chuva. De manhã, segundo a Defesa Civil, a maioria tinha voltado para casa.

Em Itapeva, o temporal alagou ruas e casas no Jardim Maringá. Um carro foi arrastado pela correnteza, mas os ocupantes foram resgatados por vizinhos. De manhã, uma família permanecia no albergue municipal. Várias casas, afetadas pelos alagamentos, serão vistoriadas pela Defesa Civil.

A chuva forte voltou a causar alagamentos na região cortada pela Córrego Manduca, em Tatuí. A cidade está em estado de emergência desde a semana passada, em razão da queda de uma ponte na área urbana.

Em Bauru, no início da noite de segunda-feira, o temporal causou o transbordamento do Córrego das Flores e as águas invadiram a Avenida Nações Unidas, a principal da cidade. Dezenas de casas e estabelecimentos comerciais foram alagados. Carros e ônibus ficaram ilhados pela enxurrada e os ocupantes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Em Pederneiras, cidade vizinha, um adolescente de 13 anos se afogou e morreu após entrar numa lagoa com o nível alterado pela chuva.

No município de Mococa, o Córrego do Meio transbordou, transformando ruas em rios. Uma casa desabou parcialmente no bairro do Descanso, após ser atingida pela enxurrada.

Em São João da Boa Vista, o córrego São João saiu do leito e invadiu a cidade. A Rua Campos Salles ficou coberta pelas águas, que atingiram também casas e lojas. Em Paraibuna, a chuva forte fez subir o nível do Córrego Lavapés, que alagou ruas e casas na Vila Fátima e na região central.