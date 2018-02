Temporada de corais natalinos começa hoje na Praça da Sé

Começa hoje a temporada de apresentações dos tradicionais corais natalinos. Grandioso, o primeiro evento - marcado para as 18 horas - terá como cenário a Catedral da Sé. Nos próximos dias, o paulistano também poderá conferir diferentes grupos em hospitais, igrejas, shoppings e até mesmo estações do metrô. Vale ficar de olho na programação, porque este fim de semana já será bem musical.

Hoje, a grande atração é o Coral da Gente, composto por 120 crianças e adolescentes, de 6 a 16 anos. O grupo será acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis, logo depois da missa celebrada pelo cardeal dom Odilo Scherer.

"Mesmo quem estiver do lado de fora da igreja poderá assistir ao show", diz Gui Afif, diretor-geral do Natal Iluminado, evento patrocinado pelas associações comerciais da cidade. Isso porque as imagens de crianças e músicos serão projetadas na fachada da catedral - não em telão, mas na parede da igreja mesmo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na programação, músicas como Noite Feliz, de Adeste Fidelis, Valsa das Flores, de Tchaikovsky, Cantatinha de Natal, de Edmundo Villani-Côrtes. Depois da apresentação, as luzes da praça serão apagadas, para um espetáculo de videomapping. "As imagens do coral darão lugar a símbolos de Natal e efeitos que realçam a arquitetura da igreja", conta Afif.

Amanhã, o Hospital Santa Catarina, que também tem um coral, abre sua temporada de apresentações logo depois de uma missa, que será realizada na capela do prédio às 18 horas. Mais cedo, às 16 horas, quem estiver pelos corredores do Shopping Vila Olímpia, na zona sul, poderá conferir a apresentação do Coral do Colégio Pueri Domus, composto por 65 vozes.

No Metrô. Estações do Metrô também vão se transformar em palco para música natalina até 13 de dezembro. O projeto terá início na segunda-feira, às 12h30, nas Estações Clínicas, Vila Madalena e Sé.