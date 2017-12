Tempo vira e São Paulo deve ter máxima de 23°C neste domingo

SÃO PAULO - A chegada de uma frente-fria na noite deste sábado, 18, trouxe chuva à Região Metropolitana de São Paulo e fará com que a previsão de máxima para este domingo 19 não ultrapasse os 23°C. São sete graus a menos do que no sábado, quando os termômetros chegaram aos 30ºC. As informações são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emerciências) da capital.

O domingo amanheceu com céu nublado e sem registro de chuva na Região Metropolitana. O aumento da nebulosidade faz com que as temperaturas não se elevem. A previsão é de que pancadas de chuva voltem no período da tarde e na noite deste domingo. As mínimas de hoje devem ficar por volta dos 17°C.

Alagamentos

A forte chuva que atingiu a capital paulista na noite deste sábado, 18, provocou ao menos 13 pontos de alagamento na noite de ontem, segundo o CGE. Dez deles impediram o trânsito, e toda a cidade chegou a ficar em estado de atenção, que terminou por volta das 23h de ontem.

Feriado

A segunda (20), Dia da Consciência Negra, feriado em São Paulo, deve seguir com nebulosidade. Há previsão de chuvas alternadas e melhoria do tempo ao londo do dia. A frente fria se afasta gradualmente do litoral paulista, porém os ventos úmidos vindos do oceano fazem com que o tempo continue fechado em São Paulo.

As temperaturas deve variar entre os 16°C e os 22°C.