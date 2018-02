Tempo só esquenta a partir de domingo O sol só deve aparecer na metade do feriado prolongado. Na capital, segundo previsão da Climatempo, o tempo esquenta a partir de domingo, quando a temperatura deve chegar a 27°C, sem previsão de chuva. Na segunda e na terça-feira o calor aumenta e o termômetro atinge 30°C. A previsão é a mesma para o litoral do Estado, mas em Santos o calor será acompanhado de chuva isolada mesmo no domingo. / A.F.