Tempo será chuvoso durante provas da Indy 300 em SP

provas de abertura da etapa mundial da Indy 300, circuito de rua que ocorre em São Paulo neste fim de semana, deve acontecer com pistas molhadas.

As condições típicas de verão, com predomínio de sol e pancadas de chuva no final das tardes, devem prevalecer.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, o sábado, 13, começa com tempo aberto e temperaturas em rápida elevação, com máxima em torno de 30ºC.

No período da tarde, quando ocorre o treino classificatório, a previsão aponta para pancadas rápidas e isoladas de chuva. O tempo, porém, não deve atrapalhar o percurso da prova.

No domingo, 14, a propagação de uma frente fria pelo oceano muda o tempo, causando chuvas mais generalizadas. A temperatura mínima é de 22ºC e máxima ficará abaixo dos 29ºC.