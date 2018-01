Tempo segue quente e seco em SP

SÃO PAULO - O paulistano segue convivendo com calor e baixa umidade nesta segunda-feira (21). Ao longo da tarde, os termômetros marcam 32ºC e as taxas de umidade relativa do ar estão por volta dos 28%, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo. Não há expectativa de chuva.

A baixa umidade do ar, abaixo dos 30%, deixa a cidade em estado de atenção. Segundo o CGE, a tendência é de declínio do índice nos próximos dias.

"Essa condição de tempo estável e seco, observada desde a última semana, dificulta a dispersão dos poluentes e prejudica a qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos. Para amenizar os efeitos da baixa umidade do ar, as dicas são evitar a prática de exercícios ao ar livre entre 10h e 17h, proteger-se do sol com o uso de bonés, chapéus, óculos escuros e protetor solar, umidificar os ambientes fechados com o uso de toalhas molhadas, baldes com água e vaporizadores e também consumir água à vontade", recomendam os técnicos do órgão.

Previsão. Não há previsão de chuva para esta semana em São Paulo. O bloqueio atmosférico, formado pela presença de uma massa de ar quente e seco sobre o sudeste e centro-oeste do Brasil, vai permanecer atuando ao longo desta semana", informa o CGE. "Uma frente fria continua semi-estacionária sobre parte do Sul do país e não consegue avançar em direção ao sudeste. Assim, a expectativa é de dias ensolarados e quentes, com pouca nebulosidade e percentuais de umidade do ar em níveis de atenção, ou seja, abaixo dos 30% na Capital paulista."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta terça (22), o sol deve predominar ao longo do dia. A temperatura na cidade deve ser de 20ºC durante a madrugada e chegar até os 34ºC na parte da tarde. A umidade relativa do ar, conforme a previsão, deve estar na casa dos 26%. Na quarta, primeiro dia da primavera, as condições climáticas devem permanecer as mesmas na capital paulista: a temperatura pode chegar a 34ºC e a umidade do ar, a 25%.