Tempo segue instável em São Paulo até domingo

Ao menos até domingo, 13, o tempo deve continuar instável em São Paulo. Ainda nesta quarta-feira, 9, há possibilidade de temporais acompanhados de granizo no norte e nordeste do Estado. Porém, as temperaturas seguem estáveis e devem variar entre 12ºC a 32ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as outras regiões paulistas, devem ser atingidas por pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, com rajadas de vento forte. Com os dias quentes, há possibilidades de ser ter tempestades como a de terça.

A chuva de ontem foi resultado da frente fria que chegou a São Paulo e encontrou um ar muito quente - por causa do dia ensolarado de domingo -, o que facilitou o crescimento das grandes nuvens que provocaram o temporal.

Estas nuvens são conhecidas como cúmulo-nimbo e provocam também os raios. Elas podem se formar em qualquer época do ano, desde que as condições atmosféricas sejam favoráveis. Dois fatores são básicos: muita umidade e calor.