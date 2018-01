Tempo segue instável em São Paulo após chuva de granizo

Depois da chuva de granizo que caiu durante a madrugada desta quarta-feira, 29, em São Paulo, o dia vai ficar com temperaturas em torno dos 16ºC. A quarta-feira continua com chuva durante todo o dia, com pequenas melhoras. A máxima deve chegar aos 22ºC durante a tarde.

O tempo não muda muito nos próximos dias e segue instável na cidade de São Paulo, alternando períodos de sol com chuvas isoladas e chuviscos. A chegada de uma massa de ar mais frio vinda do Sul do País provoca queda das temperaturas, com mínimas atingindo os 14ºC.