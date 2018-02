Tempo seco prejudica qualidade do ar; zona norte tem pior índice

SÃO PAULO - O paulistano enfrenta nesta quinta-feira, 28, mais um dia de tempo seco e calor em São Paulo. A baixa umidade dificulta a dispersão de poluentes e prejudica a qualidade do ar na capital.

Por volta das 13h, a zona norte era a região com o pior índice de umidade do ar na cidade, com 36%. Já em Parelheiros, no extremo sul, era registrado o melhor índice, com 56%, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Umidade Relativa do ar (UR) ideal é de 60%.

O sol apareceu logo no início da manhã, favorecendo a elevação das temperaturas. O calor e a falta de chuva são os vilões do tempo seco. A máxima prevista para hoje pode chegar aos 27ºC.

Nos próximos dias o tempo não muda muito e o tempo segue seco e estável em São Paulo. As madrugadas devem continuar frias com mínimas oscilando em torno dos 12ºC. No decorrer do dia o sol aparece e eleva rapidamente as temperaturas, que podem chegar aos 28ºC.

A umidade relativa do ar permanece baixa no período das tardes e as condições atmosféricas permanecem prejudicando a qualidade do ar. A propagação de uma frente fria de fraca atividade pelo oceano aumenta a nebulosidade no final de semana, provocando chuvas isoladas entre o final do sábado e o domingo.