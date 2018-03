Tempo seco faz Defesa Civil decretar estado de alerta na capital

SÃO PAULO - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil da capital paulista decretou na tarde deste domingo, 12, estado de alerta em razão da baixa umidade relativa do ar, entre 15 e 20% às 16h25. Às 16h30, eram registrados 30ºC na região do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, com umidade relativa de 15,5%.

Na segunda-feira, 13, o tempo não muda e permanece seco e ensolarado. A máxima deve chegar aos 33ºC e a umidade relativa do ar chega a 15% novamente. Apenas entre o fim da terça, 14, e o decorrer da quarta-feira, 15, uma frente fria passa pela costa do Estado de São Paulo aumentando a umidade relativa do ar. Apesar da melhora da qualidade do ar, a previsão é de chuva isolada.