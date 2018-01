Tempo na capital permanece frio e encoberto nesta segunda

A semana começa em São Paulo com céu encoberto, com poucas possibilidades de aberturas de sol, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Áreas de instabilidade mantêm o céu fechado ao longo desta segunda-feira, 24, e impedem a elevação da temperatura. Deve predominar a sensação de frio e a máxima chega aos 20ºC.

As chuvas que vão de leve a moderada são esperadas principalmente entre a tarde e a noite, alternadas com períodos de melhoria. Na terça-feira, 25, as condições começam a melhorar, o sol volta a aparecer e as temperaturas ficam um pouco mais elevadas.