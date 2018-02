Tempo muda em São Paulo a partir de amanhã

São Paulo, 17 - O domingo, 17, começou com poucas nuvens no céu e altas temperaturas, que devem chegar à marca dos 28ºC no período da tarde, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Por conta do calor, a cidade continua apresentando baixa umidade relativa do ar. De acordo com o CGE, o índice de umidade pode atingir os 30% à tarde, índice considerado ruim.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a partir desta segunda-feira, 18, o tempo deve começar a mudar. Uma área de baixa pressão começa a se formar sobre o Estado de São Paulo e a partir de amanhã muda o tempo na capital paulista.

A quantidade de nuvens aumenta significativamente a partir da noite e pode chover fraco entre segunda e terça-feira. Dessa maneira, a dispersão de poluentes e a umidade do ar melhoram um pouco. A amplitude térmica continua grande e os termômetros oscilam entre mínimas de 12ºC e máximas de 27ºC.