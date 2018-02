Tempo muda e volta do feriado é antecipada

O tempo fechado e a chuva do domingo anteciparam o retorno dos paulistanos à capital após o feriado de Corpus Christi. Houve lentidão à tarde na maior parte das estradas paulistas. E o tempo não deve mudar muito: esta deve ser a semana mais fria do ano na capital. A massa de ar polar que fez nevar ontem, pela primeira vez no ano, no Sul do País, chega hoje a São Paulo, acompanhada de uma frente fria.

Quem viajou para Campos de Jordão para curtir o frio enfrentou trânsito parado na volta para a casa - a pior situação das estradas paulistas. A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga a cidade a Taubaté, ficou congestionada entre o km 8 e o km 46. "Quem pegou a estrada à tarde levou 1h30 para percorrer 38 km", diz Reinaldo Fré, coordenador de Operações do DER. "Depois o trânsito passou a fluir melhor. Das 47 mil pessoas que foram para essa região, faltavam cerca de 7 mil para voltar à capital às 19 horas ", afirmou.

As principais estradas do Estado ficaram cheias o dia todo. Na volta do litoral sul, houve trechos de lentidão entre 11 horas e 14 horas no Sistema Anchieta-Imigrantes. No fim da tarde, que costuma ser o pior horário para viajar, o fluxo era grande, mas os carros conseguiam desenvolver a velocidade máxima permitida, segundo a Ecovias, concessionária da estrada.

Frio. "Chegou a massa de ar polar mais forte do ano na capital", diz o meteorologista da Climatempo Paulo Matsuo. Até agora, a menor mínima registrada no ano foi de 8,7 °C, na noite de 11 de junho, no Mirante de Santana, na zona norte. Hoje, a previsão é de mínima de 6°C e máxima de 18°C. Até quinta-feira, os dias devem ser abertos e com sol. Ao longo da semana, as médias ficam entre 11°C e 17°C.

Segundo a MetSul Meteorologia, nevou ontem rapidamente nas cidades de São José dos Ausentes e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Já em São Joaquim e Urubici, em Santa Catarina, nevou várias vezes durante a tarde. / COLABORARAM ELDER OGLIARI e JÚLIO CASTRO, ESPECIAL PARA O ESTADO