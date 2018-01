Tempo muda e previsão é de chuva e frio no fim de semana

O sol voltou à capital paulista na quinta e nesta sexta-feira, 17, mas a previsão é de mudança para o fim de semana. Uma nova frente fria se aproxima do Estado e provoca chuva no sábado e queda de temperatura no domingo. As nuvens já começam a aumentar na tarde desta sexta, de acordo com o Centro de Gerenciamentos de Emergências (CGE).

A frente fria avança em direção ao Estado e muda o tempo a partir do fim da tarde do sábado, 18. São esperadas chuvas fracas principalmente na faixa leste do Estado.

Uma massa de ar frio provoca queda das temperaturas já a partir da noite de domingo. Durante o dia, o tempo fica nublado com chuvas fracas e isoladas. A previsão é que as temperaturas não passem dos 18ºC no domingo.

Nesta sexta, o dia começou com tempo aberto e temperaturas agradáveis na capital paulista. Ao longo do dia o sol e a presença de vento favorecem a elevação das temperaturas, que devem atingir os 27ºC à tarde.