Tempo muda, com vento, chuva e declínio de temperatura no centro-sul do Brasil

Uma frente fria avança sobre a Argentina e no fim de semana muda o tempo em muitas áreas do centro-sul do Brasil. O sistema é forte e vem com chuva, vento e frio. Será a primeira de uma série de frentes frias previstas para o País no decorrer de agosto.

O Sul entra em alerta hoje. Com exceção da divisa do Paraná com São Paulo, as outras regiões já terão chuva e declínio acentuado da temperatura. Pode chover e ventar forte, mas principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O amanhecer do primeiro dia de agosto será com temperaturas próximas de zero grau e a geada volta a se formar em quase todo o Rio Grande do Sul. São Paulo e Mato Grosso do Sul também vão sentir a mudança no domingo, com temperatura em queda e chuva.