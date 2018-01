Tempo melhora no fim de semana, mas sol fica entre nuvens

Depois de mais de uma semana de chuva, a previsão é de melhora no tempo na capital paulista. O fim de semana deve ter sol entre nuvens, com chuvas isoladas entre o final da tarde e a noite. No sábado e no domingo, as mínimas ficam em torno dos 13ºC e as máximas podem chegar aos 25ºC.

Nesta sexta-feira, 31, o dia começou com o tempo fechado, chuviscos e neblina em São Paulo. Os termômetros marcam em torno de 13ºC na cidade. Durante o dia, a previsão é de chuva fraca, com alguns momentos de melhora, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Por causa do tempo fechado, a sensação deve ser de frio durante esta sexta. As temperaturas também não sobem muito e ficam abaixo dos 19ºC. Entretanto não há previsão de chuvas de maior intensidade.