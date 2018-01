Tempo melhora ainda mais em SC esta semana

Os próximos dias em Santa Catarina devem ser de tempo firme, segundo previsão do Centro de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram). Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Resultados sobre leptospirose saem em 20 dias SC pede que Estados voltem a mandar doações Mais de 30 mil voltam para casa em SC Deslizamento adia liberação de BR que liga PR a SC Solo pode demorar 6 meses para estabilizar IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Porém, uma massa de ar frio que está se deslocando para o oceano vai favorecer a entrada de umidade na Grande Florianópolis, baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte. Estas regiões ficam com possibilidade de chuva isolada, de fraca intensidade no período noturno e início do dia, mas não correm riscos de serem atingidas com inundações, segundo o Ciram. Essa massa de ar frio chegou após a passagem de uma formação do ciclone extratropical no oceano, ao largo do Litoral Sul, que mudou o padrão de tempo nesta semana em Santa Catarina.