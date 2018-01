Tempo ficará nublado nesta terça em São Paulo

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A manhã desta terça-feira, 1, começou com céu nublado em boa parte da capital paulista, o que deve predominar durante toda a manhã, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura deve chegar aos 30ºC, à tarde, quando podem ocorrer pancadas de chuva.

Na quarta-feira, o tempo não muda muito e segue abafado com sol entre nuvens e poucas condições de chuva. As temperaturas variam entre mínimas de 22ºC e máximas chegando aos 30ºC. Na segunda metade da semana a propagação de uma frente fria de maior intensidade traz de volta as pancadas mais generalizadas de chuva.