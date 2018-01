Tempo ficará nublado e com chuvas ao longo do dia em SP

A capital paulista amanheceu com o céu nublado nesta quarta-feira, 11, mas o tempo segue quente e a máxima deve atingir a marca dos 25ºC, à tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As áreas de instabilidade que se propagam do Interior do Estado em direção à Grande São Paulo devem trazer pancadas de chuva de fraca intensidade ainda nesta manhã. Já nos períodos da tarde e da noite, podem ocorrer pancadas mais fortes. Nos próximos dias, a maior quantidade de nuvens deixa as temperaturas mais baixas, mas com a sensação de tempo abafado. O sol aparece entre muitas nuvens e as condições para pancadas de chuva com maior intensidade e volume são esperadas entre hoje e a sexta-feira, com risco de alagamentos e problemas localizados.