Tempo fica nublado nesta quinta, com chuva à tarde

A manhã desta quinta-feira, 22, começou com céu encoberto e chuvisco na capital paulista, em consequência da permanência da frente fria que está sobre a região sudeste, mantendo o vento úmido vindo do oceano. A frente fria deixa o céu encoberto, com a possibilidade da ocorrência de chuva fraca ao longo do dia, especialmente durante o início da noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura máxima esperada para o dia é de 24ºC. Na sexta-feira, 23, o sol retorna e favorece a elevação das temperaturas, entretanto as chuvas retornam no fim de semana.